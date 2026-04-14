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Italia suspende la renovación del acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel

El gobierno italiano suspende la renovación automática del acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel, según ha anunciado la primera ministra, Giorgia Meloni, reflejando así el deterioro de las relaciones entre los dos antiguos aliados. Meloni ha sido uno de los amigos más cercanos de Israel en Europa, pero en las últimas semanas ha criticado sus ataques contra el Líbano, que también han afectado a las tropas italianas desplegadas allí bajo un mandato de la ONU: "Teniendo en cuenta la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", afirma la líder italiana en Verano, en el marco de la feria del vino Vinitaly. Más información