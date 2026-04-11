Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut
Los manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo a Hezbolá y expresar su oposición al presidente Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam, así como contra las negociaciones entre el Líbano e Israel.
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