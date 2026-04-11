Javier Vendrell Camacho

Israel convoca a la encargada de negocios española por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

El Gobierno israelí ha anunciado este sábado la convocatoria de la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar por la quema de un muñeco de siete metros del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la localidad de El Burgo, en Málaga, el pasado 5 de abril. Más información