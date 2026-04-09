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Espectacular persecución policial en California con un trágico final

Espectacular persecución policial en California con un trágico final

Sara Fernández

Espectacular persecución policial en California con un trágico final

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Un espectacular vídeo muestra el final de una persecución policial en el sur de California, Estados Unidos. Tras más de una hora de persecución, según las autoridades, los agentes decidieron usar un vehículo especial para dañar las ruedas traseras del sospechoso, que perdió el control del coche y colisionó de forma violenta contra una vivienda. Las imágenes aéreas muestran el vehículo completamente destrozado. El conductor fue sacado muerto.

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