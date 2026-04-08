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Estos son los 10 puntos del plan de paz que negociarán Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra

Estos son los 10 puntos del plan de paz que negociarán Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra

Sara Fernández

Estos son los 10 puntos del plan de paz que negociarán Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

MADRID
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Un compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos figuran entre los 10 puntos del plan presentado por Teherán para negociar con Estados Unidos el fin de la guerra. Al anunciar este miércoles un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada". Más información

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