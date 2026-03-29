Secciones

Es noticia
El nuevo plan de ordenación de La LagunaSalvar comercios en Santa CruzLa fe es cosa de mujeresCD TenerifeCuerpo en la costa de CanariasTiempo en Tenerife
instagramlinkedin
Las protestas de ‘No Kings’ contra Trump, la guerra en Irán y el ICE recorren EEUU

Las protestas de ‘No Kings’ contra Trump, la guerra en Irán y el ICE recorren EEUU

Javier Vendrell Camacho

Las protestas de ‘No Kings’ contra Trump, la guerra en Irán y el ICE recorren EEUU

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La jornada de protestas del movimiento “No Kings” (Reyes no) este sábado toma el relevo de las dos grandes movilizaciones anteriores, que en junio y octubre del año pasado congregaron a millones de personas en todo el país. Desde entonces, el autoritarismo que denunciaban entonces los manifestantes no ha hecho más que acentuarse. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents