Javier Vendrell Camacho

Las protestas de ‘No Kings’ contra Trump, la guerra en Irán y el ICE recorren EEUU

La jornada de protestas del movimiento “No Kings” (Reyes no) este sábado toma el relevo de las dos grandes movilizaciones anteriores, que en junio y octubre del año pasado congregaron a millones de personas en todo el país. Desde entonces, el autoritarismo que denunciaban entonces los manifestantes no ha hecho más que acentuarse. Más información