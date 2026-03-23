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Choca un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

Choca un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

Sara Fernández

Choca un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

Sara Fernández

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO

MADRID
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Un incidente entre un avión y un vehículo ocurrió en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según informaron los bomberos el lunes. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York respondió a un incidente reportado entre un avión y un vehículo en la pista 4, indicó un portavoz en un correo electrónico. No se especificó la naturaleza exacta del incidente. Varios medios locales hablan de numerosos heridos, y The New York Times explica que hay dos policías y cuatro bomberos graves.

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