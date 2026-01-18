Las autoridades de Indonesia hallan los restos del avión desaparecido el sábado con once personas a bordo
Las autoridades de Indonesia han localizado este domingo los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, con once personas a bordo.
Últimos vídeos
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Feijóo solicita a Sánchez retirar la propuesta de financiación para poder negociar otra
ELECCIONES EN PORTUGAL