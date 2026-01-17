Secciones

Trump sobre María Corina Machado: "Me impresionó mucho. Es realmente una buena mujer"

Trump y Machado se reunieron en la Casa Blanca el pasado jueves, donde la venezolana hizo entrega de su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense. La organización que supervisa el Premio Nobel de la Paz declaró recientemente que el premio no puede ser revocado, transferido ni compartido con otros una vez anunciado.

