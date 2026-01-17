Secciones

La llegada de fuerzas militares de varios países europeos a Groenlandia

Varios países europeos han enviado esta semana un pequeño número de fuerzas militares a Groenlandia en respuesta a la petición de Dinamarca. Una iniciativa que llega tras las repetidas menciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la necesidad vital de hacerse con Groenlandia.

