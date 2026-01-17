Secciones

Es noticia
Sigue en directo la situación del tiempo en las islasCD TenerifeDEA traficantesCantante AnaéTemplo Masónico en TenerifeEcotasa en el Teide
instagramlinkedin
La Casa Blanca usa el 'Dame más gasolina' de Daddy Yankee para anunciar la bajada del precio del carburante

La Casa Blanca usa el 'Dame más gasolina' de Daddy Yankee para anunciar la bajada del precio del carburante

PI STUDIO

La Casa Blanca usa el 'Dame más gasolina' de Daddy Yankee para anunciar la bajada del precio del carburante

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Gobierno de Donald Trump ha publicado las imágenes para celebrar que el precio de la gasolina ha bajado por debajo de los tres dólares, algo más de 2,5 euros por galón, una medida que equivale a casi 4 litros, en 43 de los 50 estados de Estados Unidos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents