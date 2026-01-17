PI STUDIO

La Casa Blanca usa el 'Dame más gasolina' de Daddy Yankee para anunciar la bajada del precio del carburante

El Gobierno de Donald Trump ha publicado las imágenes para celebrar que el precio de la gasolina ha bajado por debajo de los tres dólares, algo más de 2,5 euros por galón, una medida que equivale a casi 4 litros, en 43 de los 50 estados de Estados Unidos.