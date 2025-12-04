Lucía Feijoo Viera

Maduro desvela cómo fue su conversación con Trump: “Fue en un tono de respeto y cordial”

En Venezuela, Nicolás Maduro ha roto el silencio sobre la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump. Maduro dice que ha sido una llamada respetuosa y cordial, y apoya el diálogo. “La conversación fue en un tono de respeto y puedo decir que fue incluso cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos para un diálogo respetuoso entre país y país, bienvenido el diálogo porque siempre buscaremos la paz”, ha afirmado antes de lanzar sus proclamas pacifistas en inglés, y sin referirse a las amenazas de Trump de atacar por tierra el narcotráfico en Venezuela.