Protestas masivas en Filipinas contra la corrupción y las inundaciones

Miles de personas han protestado el domingo en la capital de Filipinas por un escándalo multimillonario de corrupción en la construcción de infraestructuras en el que han sido acusados autoridades, legisladores y empresas de construcción. La indignación por los llamados 'proyectos fantasma de control de inundaciones' ha crecido en los últimos meses en un país con 116 millones de habitantes, donde pueblos enteros han sufrido inundaciones causadas por tifones.