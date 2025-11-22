PI STUDIO

Maduro reaparece con un baile y un mensaje para los estudiantes estadounidenses: "Diálogo, sí. Paz, sí"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió este viernes un mensaje a estudiantes estadounidenses: 'Dialogue, yes. Peace, yes. Respect, yes. War, no. Never war', durante un acto por el Día Nacional del Estudiante Universitario. En la actividad, el mandatario también bailó una pieza de música electrónica creada a partir de expresiones suyas usadas en distintas alocuciones en las que rechaza la guerra y defiende la paz, en medio de la tensión con Estados Unidos.