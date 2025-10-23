Lucía Feijoo Viera

Nuevas imágenes revelan cómo escaparon los ladrones del Louvre

Este es el momento en el que los ladrones del Museo del Louvre abandonan el edificio con las históricas y valiosas joyas de la Galería de Apolo. En el nuevo vídeo, se observa a dos sospechosos descendiendo por una escalera mecánica instalada en la parte trasera de un camión, estacionado junto a una de las entradas del museo más visitado del mundo. La persona que grabó el clip muestra evidente sorpresa, mientras los delincuentes huyen con aparente nerviosismo. Pocos segundos después, comienzan a sonar las alarmas del Louvre, lo que confirma que el robo acababa de ser detectado. La directora del museo reconoció que gran parte del sistema de seguridad era obsoleto y que una cámara exterior clave apuntaba en dirección contraria, lo que permitió que los asaltantes no fueran vistos al llegar ni al desplegar la escalera para acceder al segundo piso. El sistema solo se activó cuando forzaron una ventana con herramientas eléctricas, reduciendo así el tiempo de reacción de las autoridades.