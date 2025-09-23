Lucía Feijoo Viera

Trump dice ante la ONU que "sus países van al infierno" por el "experimento fallido" de las fronteras abiertas

La víspera de que Donald Trump ofreciera este martes su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca había advertido que el presidente de Estados Unidos se disponía a poner en la diana de sus palabras en Nueva York a "instituciones globalistas" que, según la portavoz, "han deteriorado significativamente el orden mundial". Pese a ese aviso, lo que ha sucedido en Nueva York no se podía anticipar en toda su dimensión.