Diecinueve personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años por disparos de bala, en una redada del Ejército israelí este martes en el centro de Ramala, la capital de Cisjordania.

Según reportó la Media Luna Roja, que denunció que las fuerzas israelíes impedían en un principio que sus vehículos llegaran a la zona, se ha atendido a siete heridos por bala, cuatro por pelotas de goma, tres por metalla de bala y cinco por asfixia por gas lacrimógeno.

Entre los heridos -no se especifica si por bala o por pelota de goma- hay un hombre de 71 años y una de las personas que sufrieron asfixia es una mujer embarazada.