El accidente ocurrió el martes por la noche alrededor de las 8:30 p.m. en el noroeste de Afganistán, cuando el autobús que transportaba a afganos regresando de Irán colisionó con un camión y una motocicleta. La colisión provocó un incendio masivo que causó la muerte inmediata de decenas de pasajeros en el lugar del accidente.

Según el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, al menos 79 personas murieron y dos resultaron heridas en este trágico suceso. Este accidente se suma a la alta tasa de siniestros viales en Afganistán, donde las condiciones precarias de las carreteras y la falta de precaución al conducir son causas frecuentes.

En los últimos meses, casi 1.8 millones de afganos han sido devueltos forzosamente desde Irán, mientras que otros miles han sido deportados desde Pakistán y Turquía. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que se ve agravada por incidentes como este, que ponen en evidencia la difícil realidad que enfrentan quienes intentan regresar a su país.