"Salvad Mariúpol". Es el deseo de estas dos hermanas ucranianas. Ellas sí han podido escapar de la ciudad. Ahora permanecen en Kiev. "La última vez que vi a mi madre me pareció una visita normal. Nunca hubiera imaginado que no podría llamarles", dice Nicole. Tienen 21 y 28 años y han dejado toda su vida atrás. Vira pudo llevarse a su hijo. Del resto, solo le quedan recuerdos. "Es imposible abrir mi album de fotos y mirar las imágenes de nosotros riendo. Esto es prácticamente un suicido". Emprendieron un viaje peligroso, donde los bombardeos eran constantes. Los que quedan en la ciudad viven bajo el control de los militares. "No tienen acceso a información. Sólo escuchan lo que ellos les dicen". Les aseguran seguridad y protección, pero los ciudadanos que ya han escapado conocen el horror que se está viviendo. Y como Nicole y Vira solo esperan poder reencontrarse con sus familiares pronto.