El funeral de Harald V reunirá a casi toda la realeza europea: qué 'royals' estarán en Oslo el próximo miércoles y quiénes no

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, que se celebrará este miércoles, 9 de septiembre, en la catedral de Oslo, reunirá a representantes de buena parte de las monarquías europeas y de otras casas reales. La fotografía será excepcional, aunque estará marcada también por ausencias de gran peso simbólico.

LOS QUE SÍ ASISTIRÁN

Carlos XVI Gustavo y Silvia encabezarán una de las delegaciones más numerosas. Con ellos viajarán la heredera, Victoria, y Daniel; Carlos Felipe y Sofía; Magdalena y Christopher O’Neill; y la princesa Cristina, hermana del rey, con su marido, Tord Magnuson. La presencia casi en bloque de los Bernadotte refleja los estrechos vínculos familiares entre las dos casas escandinavas.

Federico X y la reina Mary acudirán acompañados por el príncipe heredero Christian y la princesa Benedikte, hermana de Margarita II.

Guillermo Alejandro y Máxima estarán junto a su hija, la princesa de Orange, Amalia, y la princesa Beatriz, madre del rey, de modo que la Casa de Orange estará representada por tres generaciones.

Felipe VI y Letizia acudirán acompañados por la reina Sofía, según confirmó Zarzuela la semana pasada. La presencia de doña Sofía tiene un componente especialmente personal por la relación de décadas que mantuvo con Harald y Sonia de Noruega.

Asistirán el rey Felipe y la reina Mathilde.

Viajarán el gran duque Guillaume y la gran duquesa Stéphanie junto al gran duque Henri.

El príncipe de Gales representará a Carlos III. Guillermo estará acompañado por la princesa Ana, que acudirá además a título personal ya que es madrina del nuevo rey Haakon VIII.

Asistirá el príncipe Alberto II.

Estarán el príncipe heredero Alois y la princesa hereditaria Sofía.

El príncipe Kyril estará igualmente entre los representantes de antiguas casas reinantes.

La reina Ana María acudirá a las exequias.

La Casa Imperial estará representada por el príncipe heredero Fumihito, príncipe Akishino, y la princesa heredera Kiko.

También asistirá el rey Abdalá II.

LOS QUE NO ASISTIRÁN

Carlos III y la reina Camila no viajarán a Oslo. Buckingham ha encargado al príncipe Guillermo representar al soberano, siguiendo la práctica británica de que el monarca no acuda habitualmente a los funerales de otros jefes de Estado.

Margarita II era inicialmente una de las asistentes previstas, pero ha causado baja. La reina emérita permanece hospitalizada en el Rigshospitalet de Copenhague, donde recibe tratamiento por una nueva acumulación de sangre en la zona de la cadera y una deshidratación leve. Su ausencia es especialmente significativa por la cercanía personal y familiar que mantuvo durante décadas con Harald V.

Especialmente significativa será la ausencia de Juan Carlos I, que no viajará a Oslo pese a la estrecha amistad que mantuvo durante décadas con Harald V. Los dos monarcas, además de parientes lejanos, pertenecían a la misma generación y compartieron durante años su pasión por la vela y numerosos encuentros familiares y privados.

Su ausencia contrasta con la imagen del funeral de Isabel II en 2022, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía acudieron junto a Felipe VI y Letizia, o con su presencia meses después en Atenas para despedir a Constantino de Grecia. En esta ocasión, sin embargo, la representación española estará formada únicamente por Felipe VI, Letizia y la reina Sofía.

Los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía y el rey Harald de Noruega, a su llegada al Castillo de Akershus, en 2006. / BALLESTEROS / EFE

No existe una explicación oficial sobre por qué el emérito no acudirá. La principal diferencia es institucional: Juan Carlos I se retiró de la actividad pública en 2019 y ya no representa a la Corona, por lo que Zarzuela no lo incluye en su agenda ni en la delegación oficial. Tampoco se ha hecho público que haya recibido una invitación personal de la casa real noruega, como sí ocurrió en el funeral de Isabel II. El limitado aforo de la catedral de Oslo ha llevado además a algunos medios a plantear que las invitaciones se hayan concentrado en jefes de Estado y representantes oficiales de las distintas monarquías.

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A ello se suma su situación personal. A sus 88 años, Juan Carlos I reside en Abu Dabi y tiene importantes dificultades de movilidad. Sus médicos ya le desaconsejaron a comienzos de 2026 realizar largos desplazamientos por el esfuerzo físico que suponían. Es un elemento que puede haber influido también en esta ocasión, aunque no se ha confirmado que sea la causa concreta de su ausencia en Oslo.