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Susanna Griso confiesa el acoso que sufrió en el trabajo: "Se obsesionó conmigo y me llamaba"

Susanna Griso confiesa el acoso que sufrió en el trabajo: "Se obsesionó conmigo y me llamaba"

Europa Press

Susanna Griso confiesa el acoso que sufrió en el trabajo: "Se obsesionó conmigo y me llamaba"

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Madrid
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Susanna Griso ha sorprendido a la audiencia al relatar en directo uno de los episodios más incómodos que vivió en sus inicios como presentadora de informativos en Antena 3. La periodista ha contado que sufrió acoso por parte de un joven que se obsesionó con ella y que durante meses la llamaba de forma insistente a la redacción, aprovechando que en aquella época todos trabajaban con teléfonos fijos.

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