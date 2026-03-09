Europa Press

Edurne, encantada con la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Ella es increíble"

Edurne vive un momento personal y profesional muy dulce y, en pleno revuelo mediático por la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, no oculta el cariño y la admiración que sigue sintiendo por la tonadillera. La artista coincidió con Isabel como miembro del jurado de "Idol Kids", donde pudieron conocerse más allá de los escenarios, y de aquella etapa guarda un recuerdo inmejorable de su compañera.