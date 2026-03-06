Europa Press

Isa Pi, "en shock" ante la reconciliación de Kiko Rivera y su madre

Después de muchos meses de desconexión y distanciamiento, Kiko Rivera e Isabel Pantoja podrían haber tenido un acercamiento en el ámbito más privado. Para sorpresa de todos, esta vez ha sido el DJ el que ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de lo más especial que ha desatado todo tipo de rumores. Sin ningún tipo de texto ni explicación, Kiko ha publicado una imagen de cuando tan solo era un niño en brazos de su madre, acompañada de la canción de la tonadillera 'Mi pequeño del alma'. A la espera de que sean los protagonistas de esta historia los encargados de hacer público este acercamiento, Isa Pantoja ha sido la primera sorprendida con esta historia que le ha costado entender ya que, por su parte, no habría habido ningún tipo de contacto.