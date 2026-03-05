Irene Rosales, declaraciones inéditas sobre su enfrentamiento con Kiko Rivera
La cordialidad de la que presumían Irene Rosales y Kiko Rivera desde su separación en agosto de 2025 ha llegado a su fin. Tal y como revela este miércoles la revista 'Lecturas', la expareja habría tenido una tensa discusión el pasado enero cuando el dj pidió autorización a su exmujer para que su nueva novia, Lola García, pudiese recoger en el colegio a las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota.
