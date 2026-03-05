Secciones

Es noticia
Amenaza de Trump a EspañaVolcán de EnmedioTiempo en TenerifeEcotasa en el TeideDrago de Los RealejosSucesos en Tenerife
instagramlinkedin
Irene Rosales, declaraciones inéditas sobre su enfrentamiento con Kiko Rivera

Irene Rosales, declaraciones inéditas sobre su enfrentamiento con Kiko Rivera

Europa Press

Irene Rosales, declaraciones inéditas sobre su enfrentamiento con Kiko Rivera

Europa Press

Europa Press

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

La cordialidad de la que presumían Irene Rosales y Kiko Rivera desde su separación en agosto de 2025 ha llegado a su fin. Tal y como revela este miércoles la revista 'Lecturas', la expareja habría tenido una tensa discusión el pasado enero cuando el dj pidió autorización a su exmujer para que su nueva novia, Lola García, pudiese recoger en el colegio a las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents