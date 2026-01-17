Europa Press

La Reina Sofía da el último adiós a su hermana, Irene de Grecia, acompaña por la Familia Real

Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, han arropado este sábado a la Reina Sofía en el responso por su hermana, la princesa Irene de Grecia, que se ha oficiado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, de Madrid.