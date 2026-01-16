Europa Press

El rey Juan Carlos no asistirá finalmente al entierro de Irene de Grecia por razones de salud

El rey Juan Carlos no estará finalmente arropando a la reina Sofía el próximo lunes en el funeral y posterior entierro de la princesa Irene de Grecia en el Palacio de Tatoi, Atenas, junto al resto de la Familia Real. Así lo ha revelado Susanna Griso en 'Espejo Público' este viernes.