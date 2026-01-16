Europa Press

Miranda Rinjsburger apoya públicamente a Julio Iglesias: "A tu lado siempre"

Julio Iglesias ha roto por fin su silencio días después de las publicaciones de los testimonios de exempleadas del artista relatando las agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal a los que las habría sometido mientras trabajaban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Ante esta defensa del artista, su mujer, Miranda Rinjsburger, no ha dudado en mostrarle todo su apoyo.