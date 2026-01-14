Europa Press

Kiko Rivera e Irene Rosales, estalla la guerra por 'culpa' de Lola García

La cordialidad y buen rollo de los que Kiko Rivera e Irene Rosales han presumido en numerosas ocasiones desde que anunciaron su separación el pasado mes de agosto después de 11 años de relación y dos niñas en común, Ana y Carlota, podría haber llegado a su fin. ¿El motivo? Una fuerte discusión telefónica después de que Kiko pidiese a Irene que autorizase a su nueva pareja, Lola García -de la que se ha vuelto inseparable tras hacer pública su historia de amor el pasado 30 de diciembre- para poder recoger del colegio a sus niñas. Algo a lo que la sevillana, sorprendida, se habría negado después de hacer varias preguntas a su exmarido a las que él no habría respondido, dejando claro que no iba a permitir que "una desconocida" se hiciese cargo de sus hijas.