Europa Press

Makoke se muestra sorprendida ante las noticias de Julio Iglesias: "Me parece aberrante"

Makoke ha aparecido ante los medios de comunicación y se ha pronunciado sobre uno de los temas más destacados de las últimas horas. Dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han denunciado al cantante por presuntas agresiones sexuales, abusos de poder y humillaciones sufridas mientras trabajaban para él en 2021. Respecto a este tema, Makoke ha declarado que los testimonios de las chicas le han parecido "estremecedores" y que "desconocía esta faceta" del artista.