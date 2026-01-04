Europa Press

La hija de José Luis Gil actualiza el estado de su padre con una foto del actor paseando

José Luis Gil continúa inmerso en una recuperación larga y compleja tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, pero permanece estable, arropado por su familia y alejado del foco mediático. Su hija Irene, que se ha convertido en la voz pública del actor, mantiene vivos los ánimos de los seguidores con publicaciones como la que ha compartido, en la que le vemos paseando por Madrid en plenas fiestas navideñas y enviando un mensaje de fuerza, humor y esperanza de cara a 2026.