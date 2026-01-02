Europa Press

Irene Rosales se pronuncia sobre la felicidad de Kiko Rivera y Lola García

En una nueva etapa de su vida tras haber dado carpetazo a 11 años de amor al lado de Kiko Rivera, Irene Rosales ha dejado muy claro que su matrimonio con el Dj ya forma parte del pasado y que ella ahora está feliz al lado de Guillermo, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. En esta ocasión, Irene aprovechaba la presencia de las cámaras para felicitar al padre de sus hijas por su nueva relación y desearle todo lo mejor en el futuro.