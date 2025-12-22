Europa Press

Pablo Urdangarín deja 'solo' a su padre ante los episodios más controvertidos de sus memorias

Tras un 2025 marcado por la tranquilidad y lejos del foco mediático en su Vitoria natal con Ainhoa Armentia a punto de celebrar su tercer aniversario de relación, Iñaki Urdangarín termina el año en el foco de la noticia tras confirmarse que será a principios de febrero cuando vean la luz sus esperadas memorias, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', en las que repasa su infancia, su trayectoria deportiva, y su exposición mediática, sin pasar por alto los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal y cambio tras su condena a prisión. Ante este arranque de sinceridad, su hijo Pablo Urdangarín prefiere mantenerse al margen y, lejos de mostrar su apoyo incondicional a su padre como ha hecho en otras ocasiones.