Europa Press

Ana Obregón, muy nerviosa, se desmarca de Epstein: "Estoy asqueada"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Ana Obregón se ha visto envuelta en una desagradable polémica después de que el prestigioso 'The New York Times' haya sacado a relucir su nombre en un reportaje de investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según el diario estadounidense, la bióloga y el magnate habrían tenido una relación en los años 80, y la familia de la actriz española habría sido el origen de la millonaria fortuna del financiero. Algo que la propia ha negado tajantemente, y se ha mostrado "asqueada" porque la estén vinculando a "un depravado de esa magnitud".