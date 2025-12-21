Secciones

Es noticia
'Chemsex' en CanariasLa Palma en el National GeographicTiempo en TenerifeColombia incauta droga en CanariasComprobar Lotería
instagramlinkedin
Isa Pantoja comparte cómo se siente al ver a su hijo pequeño crecer: "Ya no es un bebé"

Isa Pantoja comparte cómo se siente al ver a su hijo pequeño crecer: "Ya no es un bebé"

Europa Press

Isa Pantoja comparte cómo se siente al ver a su hijo pequeño crecer: "Ya no es un bebé"

Europa Press

Europa Press

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

Isa Pantoja daba a luz a su segundo hijo, Cairo, hace ya seis meses. Una nueva etapa en la que la influencer se ha sincerado sobre cómo ha experimentado la maternidad, y en el que ha compartido cómo se siente medio año después, al ver que su pequeño va ganando independencia.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents