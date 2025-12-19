Pablo Urdangarín, orgulloso de su padre tras sus palabras sobre la infanta Cristina
Coincidiendo con la primera entrevista en televisión de Iñaki Urdangarin tras cumplir condena por el Caso Noós -en el programa 'Pla seqüència' de La2 Cat de Jordi Basté, donde confesó que una de las mayores pérdidas que sufrió tras su paso por la cárcel fue a uno de sus grandes amores, la infanta Cristina, a la que ha reconocido que sigue queriendo mucho-, la editorial Penguin Random House ha anunciado que las memorias del exjugador de balonmano, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', llegarán a las librerías el próximo 12 de febrero.