Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en TenerifeTiempo en TenerifeCaso TradexPump Track en Santa CruzComprobar Lotería
instagramlinkedin
Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio después de muchísimos años"

Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio después de muchísimos años"

Europa Press

Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio después de muchísimos años"

Europa Press

Europa Press

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha anunciado este jueves en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole. "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente", ha afirmado Casanova en la publicación. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents