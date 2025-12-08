Europa Press

Kiko Rivera y el acercamiento de su tío Antonio: así ha reaccionado el dj

La situación familiar de Kiko Rivera vuelve a estar en el punto de mira a las puertas de la Navidad. En las últimas semanas, el DJ ha hablado tanto de su madre, Isabel Pantoja, como de parte de la familia Rivera y de su hermana Isa, lo que ha alimentado la imagen de una familia marcada por distancias y reproches pendientes. En esta ocasión, ha sido su tío Antonio quien ha mostrado interés en reunirse con él durante estas fiestas navideñas, abriendo la puerta a un posible acercamiento con la familia paterna. Sin embargo, Kiko se ha quedado sin palabras ante esta posibilidad y, por el momento, no ha aclarado si le gustaría aprovechar la ocasión para estrechar lazos con los suyos por parte de padre.