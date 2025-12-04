Europa Press

Óscar Casas, arropado por Ana Mena y su familia en el estreno de su última película

Imparable, y convertido en uno de los actores más populares de nuestro cine, Óscar Casas ha estrenado nueva película. En la premiere, el actor estuvo arropado por toda su familia, menos Mario, que en esta ocasión no ha podido estar a su lado por motivos profesionales. Una noche muy especial en la que, también ha estado acompañado por Ana Mena, que intento pasar desapercibida entrando al evento sin posar en el photocall.