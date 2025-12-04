Secciones

Antonio Rivera revela su acercamiento a su sobrino Kiko

Europa Press

Madrid
Días después de que la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, se sentase en el plató de 'El tiempo justo' para hablar del matrimonio del malogrado torero e Isabel Pantoja, asegurando que su hermano nunca dejó de estar enamorado de Carmen Ordóñez, que antes de fallecer tenía decidido que quería separarse de la tonadillera, y que ella misma descubrió que la cantante había sido desleal al de Barbate antes de su boda, ahora es Antonio Rivera el que ha roto su silencio ante las cámaras y ha desvelado el acercamiento con su sobrino Kiko.

