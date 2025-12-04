Europa Press

Antonio Rivera revela su acercamiento a su sobrino Kiko

Días después de que la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, se sentase en el plató de 'El tiempo justo' para hablar del matrimonio del malogrado torero e Isabel Pantoja, asegurando que su hermano nunca dejó de estar enamorado de Carmen Ordóñez, que antes de fallecer tenía decidido que quería separarse de la tonadillera, y que ella misma descubrió que la cantante había sido desleal al de Barbate antes de su boda, ahora es Antonio Rivera el que ha roto su silencio ante las cámaras y ha desvelado el acercamiento con su sobrino Kiko.