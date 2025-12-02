Europa Press

Karla Sofía Gascón, un año después del escándalo: "No borraría nada porque de todo se aprende"

A punto de cumplirse un año de la salida a la luz de sus polémicos tuits de tintes xenófobos -publicados en su cuenta de 'X' entre 2018 y 2019- que enturbiaron su nominación a los Oscar por su papel protagonista en la película Emilia Pérez, acabando con cualquier posibilidad de convertirse en la primera actriz transexual en conseguir la estatuilla, y que pusieron en riesgo su carrera en el mundo del cine, Karla Sofía Gascón ha resurgido de sus cenizas. Radiante ha reaparecido en Madrid y, con la sinceridad que la caracteriza, ha hecho balance del que sin duda ha sido uno de los años más intensos y complicados de su vida.