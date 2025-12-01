Europa Press

Pablo Urdangarin saca su lado divertido al margen de los rumores sobre las memorias de su padre

Volcado en el balonmano, Pablo Urdangarin continúa cumpliendo con sus compromisos deportivos al margen de la última polémica que rodea a su familia: la reaparición de su padre Iñaki Urdangarin mientras se especula que estaría escribiendo sus memorias. Tras un partido en el que ha mostrado su lado más cómico, Pablo ha reaparecido, siempre educado, pero dando la callada por respuesta.