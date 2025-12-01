Europa Press

Isa Pantoja tiende la mano a su madre y a Kiko Rivera: "Les deseo lo mejor, por supuesto"

Isa Pantoja se está tomando su tiempo para decidir si merece la pena dar una oportunidad a Kiko Rivera e intentar un acercamiento familiar después del perdón público del dj. A pesar de que adora a su hermano y le encantaría reconciliarse con él, la peruana tiene miedo de que vuelva a hacerle daño y, tras reconocer que la mayor decepción que se ha llevado en su vida ha sido con el exmarido de Irene Rosales, no sabe si las cosas podrían volver a ser como antes después de todo lo que ha sufrido por sus desplantes. Mientras tanto, el programa 'Fiesta' ha asegurado que Kiko e Isa podrían reencontrarse para protagonizar juntos la portada de una conocida revista con una exclusiva en la que, además de profundizar y reflexionar sobre su relación, se unirían para arremeter contra Isabel Pantoja y señalar a su madre como la verdadera culpable de su distanciamiento.