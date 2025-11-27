Europa Press

Isabel Pantoja reaparece en los juzgados tras las duras declaraciones de Kiko Rivera e Isa Pi

Diez meses. Ese es el tiempo que llevábamos sin ver a Isabel Pantoja, que este jueves, días después de las duras palabras que tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja le han dirigido en el plató de '¡De Viernes!', ha reaparecido públicamente. Rodeada de una nube de cámaras, con muy buen aspecto, y arropada como siempre por Agustín Pantoja, la tonadillera ha acudido al juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para ratificar su demanda contra ciertos medios de comunicación por difundir datos de carácter íntimo sobre su estado de salud.