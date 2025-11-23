Josie analiza "doce uvas, doce vestidos, doce años" que lleva Pedroche dando la campanada
Falta poco más de un mes para que veamos por fin el vestido que Cristina Pedroche lucirá el 31 de diciembre. Haciendo gala de su discreción, la presentadora de televisión se ha mostrado ambigua estos últimos meses cuando le han preguntado por ello cada vez que se ha dejado ver ante las cámaras. El diseñador Josie analiza "doce uvas, doce vestidos, doce años" que lleva Pedroche dando las campanadas.
Últimos vídeos
CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO