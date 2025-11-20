Europa Press

Isa Pantoja se plantea perdonar a su hermano Kiko

Después de la mediática entrevista que concedía Kiko Rivera en 'De Viernes', han sido muchos los titulares que se han escrito sobre ella. Ahora la revista Diez Minutos adelanta en exclusiva que su hermana, Isa Pi, se está planteando perdonarle. En la entrevista, Kiko le pedía perdón por no haber estado a la altura y sobre todo por el episodio de la manguera, del que dice arrepentirse. Una entrevista que según las fuentes de la revista, Isa habría visto en compañía de su prima, Anabel Pantoja, y tras la que la hija de la tonadillera, se está planteando perdonar a su hermano. Mientras tanto, y para reflexionar, Isa puso rumbo a Segovia donde pasó unos días alejada del foco mediático pensando en la entrevista, en su hermano y en los sentimientos que tiene. Por su lado, Kiko, como publica la revista habría aprovechado para pasar tiempo con sus pequeñas, ejerciendo de padre soltero.