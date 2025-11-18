Europa Press

Anabel Pantoja sufre una dolorosa lesión

Completamente al margen de reaparición de su primo Kiko Rivera en '¡De Viernes!', y de su comentadísima entrevista en la que se ha sincerado sobre su nula relación con su madre Isabel Pantoja y en la que ha pedido perdón públicamente a su hermana Isa Pantoja, confesando que la necesita y que le encantaría reconciliarse con ella, Anabel Pantoja está volcada en 'Bailando con las estrellas'. La influencer se ha salvado una semana más gracias al apoyo incondicional del público y se ha convertido en una de las semifinalistas del talent de Mediaset junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero. Una alegría la de Anabel que le ha durado poco, ya que a las críticas por sus cuestionables dotes para el baile comparada con sus compañeros se suma un doloroso imprevisto de última hora que deja en el aire la continuidad de la sobrina de Isabel Pantoja en el show.