Europa Press

Laura Cuevas atiza a Irene Rosales tras la entrevista de Kiko Rivera: "Venía de antes"

Alejada del foco mediático desde su paso por 'Supervivientes 2025', Laura Cuevas ha sido el primer miembro del 'universo Pantoja' en reaccionar a la entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!'. Mientras Anabel Pantoja guarda silencio, e Isa Pi habría dejado claro que el perdón público de su hermano no cambia en absoluto su decisión de no tener relación con él, la hija del que fuera mayoral de Cantora no ha dudado en mojarse y comentar una a una las revelaciones del Dj, mostrándose especialmente dura con Irene Rosales por lo poco que ha tardado en encontrar el amor tras su separación en manos de un joven sevillano llamado Guillermo.