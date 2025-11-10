Cayetano Rivera sufre un aparatoso accidente con su furgoneta
Cayetano Rivera habría tenido un aparatoso accidente en una rotonda a su salida del Real Club Sevilla Golf, donde además supuestamente habría dado positivo en el control de alcoholemia que se le habría realizado. El torero habría perdido el control de su furgoneta y habría ido a parar directo al interior de la rotonda donde habría chocado contra unas palmeras. A pesar de todo ello, afortunadamente Cayetano se encuentra bien, habiendo sido la furgoneta la que peor salió parada, ya que incluso como se puede ver aún, dejó tras de sí varias piezas de la misma tras haber invadido la rotonda. Más información