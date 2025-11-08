Europa Press

¿Cómo estaba Anabel Pantoja mientras su primo Kiko hablaba en televisión de su familia?

Mientras se emitía la entrevista grabada de Kiko Rivera en '¡De viernes!', Anabel Pantoja disfrutaba de una noche inolvidable en Los 40 Music Awards Santander 2025 y lo hacía rodeada de amigos e incluso llegando a hablar con Rosalía. Anabel estuvo con multitud de amigos y también de artistas reconocidos, pero sobre todo con Belén Esteban, con la que goza de una muy buena relación y quien ha desvelado cómo encontró a la influencer por la noche.