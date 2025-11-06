Europa Press

Paula Echevarría deja claro que no quiere casarse: "Si estamos los dos en la gloria"

La actriz, Paula Echevarría, se encuentra en su mejor momento en el amor. La modelo que mantiene una relación sentimental con el exfutbolista Miguel Torres, ha enloquecido cuando se le ha preguntado sobre una posible boda: "No, hombre, no. Si estamos los dos en la gloria", ha declarado. La modelo se encuentra en estos momentos a pocos días de estrenar la serie 'Camino a Arcadia' junto a su compañero de reparto William Levy. Más información